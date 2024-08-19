Александр Мостовой высказался о травмах Глушенкова и Вендела перед матчем со «Спартаком»

У «Зенита» на скамейке запасных есть 15 человек, которые могут оказаться на поле Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о травмах в петербургском «Зените» перед игрой со «Спартаком».
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