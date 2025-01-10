Вучич заявил о требовании США исключить участие России из нефтяной компании NIS

БЕЛГРАД, 11 января, ФедералПресс. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США требуют полного выхода РФ из российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), в которой 56,15 % акций принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому».
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