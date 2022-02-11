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Кевин Дюрэнт – об обмене Хардена: «Счастлив, что получили игроков, которые хотят быть частью команды»

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт выступает в качестве капитана одной из команд Матча звезд НБА, в четверг он вместе с другим капитаном Леброном Джеймсом набирал игроков.

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