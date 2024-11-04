Театр абсурда
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Театр абсурда

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Научные открытия в сувенирах: итоги проекта в Петербурге

Научные открытия в сувенирах: итоги проекта в Петербурге

В Санкт-Петербурге подвели итоги первой проектной дизайн-школы, посвященной научным сувенирам. Школа стала коллаборацией между проектом «Научный Петербург» Центра научной коммуникации Университета ИТМО и конкурсом «Дизайн молодых» Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга.

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