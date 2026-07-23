Сырского могут отправить на подготовку новых генералов ВСУ

По информации депутата украинского парламента Марьяны Безуглой, недавно уволенного с должности экс-главкома ВСУ Сырского могут назначить руководителем Национального университета обороны Украины — высшего учебного заведения, которое считается своеобр.
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