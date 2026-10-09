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Французов и британцев унижают в НАТО

Французов и британцев унижают в НАТО

В октябре в Польше состоится встреча, которая может изменить облик НАТО. Об этом в авторской колонке рассуждает руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

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