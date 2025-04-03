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Собянин: Система ПВО пресекла попытку атаки БПЛА на Москву

Собянин: Система ПВО пресекла попытку атаки БПЛА на Москву

Враг вновь попытался атаковать Москву с помощью БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО успешно пресекла попытку атаки.

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