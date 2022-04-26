Наш потерянный мир

33 871 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Петина
    Европа! Не останавливайтесь на достигнутом! В ответ вам будут грибы отсосиновики.Медведев высказал...
  • ВЛАДИСЛАВ
    Ну вот почему так нежно по отношению к той же Польше Россия вводит ограничения - дождались тёплого времени года и ста...СМИ: Польша отклю...
  • Галина Дьячина
    да уже развалено..одна ювеналка чего стоит...когда у учителей одни обязанности. а у родителей и детей одни права..мог...Патрушев заявил, ...

Чтобы помнили: во дворе дома №50 на Фрунзенской набережной прошла акция «Сад памяти» в честь ветеранов ВОВ

Чтобы помнили: во дворе дома №50 на Фрунзенской набережной прошла акция «Сад памяти» в честь ветеранов ВОВ

В преддверии Дня Победы жильцы дома №50 на Фрунзенской набережной разбили «Сад памяти» - высадили ели, сосны и красный клен в честь ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в доме, а также в память о погибших на полях сражений ВОВ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх