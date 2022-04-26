Чтобы помнили: во дворе дома №50 на Фрунзенской набережной прошла акция «Сад памяти» в честь ветеранов ВОВ

В преддверии Дня Победы жильцы дома №50 на Фрунзенской набережной разбили «Сад памяти» - высадили ели, сосны и красный клен в честь ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в доме, а также в память о погибших на полях сражений ВОВ.