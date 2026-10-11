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За рулем

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Freelander 8: 818 л.с., панорамный экран и Британия в конце очереди на поставки

Freelander 8: 818 л.с., панорамный экран и Британия в конце очереди на поставки

Совместное предприятие Chery и Jaguar Land Rover, продвигающее марку Freelander, обнародовало поэтапную стратегию выхода на зарубежные рынки.

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