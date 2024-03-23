Си Цзиньпин: Китай решительно осуждает теракт в Подмосковье

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе", Китай поддерживает усилия РФ по поддержке национальной безопасности.
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