AFP: Франция намерена в разы сократить военное присутствие в Центральной и Западной Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон изо всех сил в последнее время старается показать себя этаким неформальным лидером всего Евросоюза, делает громкие воинственные заявления, в том числе о необходимости ввода войск НАТО на Украину.
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