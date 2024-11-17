Знаменитый футболист СССР влип в крупный скандал в Грузии. За что его лишили работы в полиции?

Кеташвили хотел судиться с бывшим министром внутренних дел Грузии.Легендарный защитник тбилисского «Динамо» и олимпийской сборной СССР Гела Кеташвили после завершения карьеры выбрал необычный для футболиста путь и в 1995-м стал инспектором автодорожной полиции в Тбилиси.