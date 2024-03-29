РИА Новый день
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РИА Новый день

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  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , а она там вообще была ,  ДЕМОКРАТИЯ  то ...???!!???Байден заявил о п...
  • Михаил Пантюхин
    Все то что делается против коренного народа России, а значит против государства Российского является изменой интерес...Судить за госизме...
  • Михаил Пантюхин
    Все то что делается против коренного народа России,  а значит против государства Российского является изменой интерес...Судить за госизме...

На Южный Урал обрушилась непогода. Движение на границе с Курганской областью ограничено, на границе с Башкирией – затруднено

На Южный Урал обрушилась непогода. Движение на границе с Курганской областью ограничено, на границе с Башкирией – затруднено

Из-за непогоды водители на Урале испытывают серьезные сложности Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями на автодорогах региона местами образовался гололед.

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