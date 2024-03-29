На Южный Урал обрушилась непогода. Движение на границе с Курганской областью ограничено, на границе с Башкирией – затруднено

Из-за непогоды водители на Урале испытывают серьезные сложности Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями на автодорогах региона местами образовался гололед.
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