Вооружённые силы РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия, склад военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наёмников в 151 районе.
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