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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журавель о фанатах «Спартака» и Даку: «Это атавизм, глупая принципиальность – неприятие купленного для борьбы за чемпионство игрока. Нужно обращение клуба и Мирлинда, чтобы сбить волну»

Комментатор «Матч ТВ»  Тимур Журавель поделился мнением о реакции болельщиков «Спартака» на готовящийся трансфер форварда « Рубина »  Мирлинда Даку .

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