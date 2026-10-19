© Кадр из трансляцииПресс-служба австрийского «Штурма» обратилась в своих соцсетях к российскому вратарю команды Даниилу Худякову, который сломал ногу во время матча чемпионата Австрии против «Грацер АК».
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