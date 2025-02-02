В ближайшие дни в Пушкине введут в строй новую теплицу

Благодаря ей в этом году СПП «Пушкинское» поставит городу более 800 тысяч цветов Сотрудники садово-паркового предприятия (СПП) «Пушкинское» извлекли из камеры проращивания первые саженцы, рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.
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