В ближайшие дни в Пушкине введут в строй новую теплицу

Благодаря ей в этом году СПП «Пушкинское» поставит городу более 800 тысяч цветов Сотрудники садово-паркового предприятия (СПП) «Пушкинское» извлекли из камеры проращивания первые саженцы, рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.