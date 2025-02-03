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🇷🇺🇺🇦ВС РФ беспрерывно работают по скоплению живой силы боевиков ВСУ в режиме нон-стоп, не давая им головы поднять🔥 🎥Кадры со стороны противника🇺🇦 #ВСУ #ЗСУ #Прилеты #Артиллерия #Украина #СВО.

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