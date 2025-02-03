🇷🇺🇺🇦ВС РФ беспрерывно работают по скоплению живой силы боевиков ВСУ в режиме нон-стоп, не давая им головы поднять🔥 🎥Кадры со стороны противника🇺🇦 #ВСУ #ЗСУ #Прилеты #Артиллерия #Украина #СВО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺🇺🇦ВС РФ беспрерывно работают по скоплению живой силы боевиков ВСУ в режиме нон-стоп, не давая им головы поднять🔥 🎥Кадры со стороны противника🇺🇦 #ВСУ #ЗСУ #Прилеты #Артиллерия #Украина #СВО.
Свежие комментарии