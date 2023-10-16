Российские вооруженные силы нанесли серию ударов по военной инфраструктуре ВСУ в операции на востоке Украины Елена ВайленкоВ течение семи дней, с 7 по 13 октября, Вооруженные силы России провели решительные оперативно-тактические действия, нанося восемь групповых ударов по объектам вооруженных формирований Украины.