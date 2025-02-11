Changan Deepal S09 — конкурент Aito M9 — официально представлен

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♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ Флагманский EREV-кроссовер Deepal S09 от Changan был официально представлен в Китае в качестве конкурента Li Auto L9 и Aito M9.