Changan Deepal S09 — конкурент Aito M9 — официально представлен

♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ Флагманский EREV-кроссовер Deepal S09 от Changan был официально представлен в Китае в качестве конкурента Li Auto L9 и Aito M9.
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