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Привет вам из СССР!

Привет вам из СССР!

"А что вы сделали за 30 лет для страны и народа?": Карен Шахназаров задал вопрос властям, критикующим Ленина, Сталина и Брежнева   Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели моего канала! Думаю, что все здравомыслящие россияне прекрасно знают, что сегодняшняя Россия до сих пор во многом стоит на фундаменте всего того, что было создано и достигнуто в Советском Союзе.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Так это и есть в конечном итоге ИЗМЫ. Как корабль назовешь-так он и поплывет.
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49 мин.
МБ
Марина Биченова
От этих прихватизаторов дождёшься чего хорошего! Держи карман шире.
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27 мин.
Natalija Osminina
Так и с ними же будет покончено.
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26 мин.

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