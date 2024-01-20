"А что вы сделали за 30 лет для страны и народа?": Карен Шахназаров задал вопрос властям, критикующим Ленина, Сталина и Брежнева Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели моего канала! Думаю, что все здравомыслящие россияне прекрасно знают, что сегодняшняя Россия до сих пор во многом стоит на фундаменте всего того, что было создано и достигнуто в Советском Союзе.
Привет вам из СССР!
Комментарии
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Natalija Osminina
Так это и есть в конечном итоге ИЗМЫ. Как корабль назовешь-так он и поплывет.
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49 мин.
МБ
Марина Биченова
От этих прихватизаторов дождёшься чего хорошего! Держи карман шире.
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27 мин.
Natalija Osminina
Так и с ними же будет покончено.
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26 мин.
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