Что мог предложить Путину Трамп, о чём не сказано в стенограмме: Зеленскому это не понравится

Журналисты WP узнали, что Белый дом может предложить корейский вариант решения конфликта. Хотя Россия уже высказывала своё мнение по этому поводу и оно было отрицательнымНакануне лидеры США и России провели телефонные переговоры, основным итогом которых стало желание сторон провести встречу по разрешению украинского кризиса.