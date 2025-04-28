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FT: Европа и Украина боятся выхода США из переговоров

FT: Европа и Украина боятся выхода США из переговоров

www.globallookpress.com/Sergey Elagin/Business Online Украина и Европа выражают обеспокоенность тем, что Вашингтон может прекратить переговоры по мирному разрешению конфликта уже на этой неделе, сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

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