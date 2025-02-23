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Петр Павел призвал не ослаблять поддержку Украины перед возможными переговорами

Петр Павел призвал не ослаблять поддержку Украины перед возможными переговорами

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул важность продолжения поддержки Украины, несмотря на критику Владимира Зеленского со стороны Дональда Трампа.

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