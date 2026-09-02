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Царьград

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3 сентября: почему нельзя стричься, давать в долг и спать на двух подушках

3 сентября: почему нельзя стричься, давать в долг и спать на двух подушках

С давних времён утро этого дня начинали с омовения водой, в которую с вечера клали серебряную вещь. Считалось, что подобный обряд надолго сохраняет молодость и привлекательность.

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