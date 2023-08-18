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Председателю Следственного комитета России будет доложено о ходе проведения проверки по факту оказания небезопасных услуг жителям многоквартирного дома в Туле

Председателю Следственного комитета России будет доложено о ходе проведения проверки по факту оказания небезопасных услуг жителям многоквартирного дома в Туле

В средствах массовой информации сообщается, что в Пролетарском районе города Тулы кровельное покрытие одного из многоквартирных домов находится в неудовлетворительном состоянии в связи с оказанием управляющей компанией услуг ненадлежащего качества.

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