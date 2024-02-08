Финансист Душкин призвал не паниковать из-за решения китайского банка Chouzhou

У российских импортеров не будет проблем с "зависанием" товаров в каникулы по случаю празднования китайского Нового года (с 10 по 17 февраля) в свете запрета китайского Chouzhou Commercial Bank на любые расчеты с РФ.
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