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Татар-информ

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Александр Иванов прокомментировал победу «Ак Барса» и выход в основе

Александр Иванов прокомментировал победу «Ак Барса» и выход в основе

Фото: ak-bars.ru Казанский «Ак Барс» стартовал в новом сезоне КХЛ с победы над новосибирской «Сибирью» — 4:3 в серии буллитов.

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