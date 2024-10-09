На Орбана напал оппозиционер с обвинениями в предательстве страны

Выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пресс-конференции в Европейском парламенте во французском Страсбурге попытался сорвать член молодежной партии организации партии «Демократическая коалиция» и депутат местного совета в пригороде Будапешта Мартон Гекицки.
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