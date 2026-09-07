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Смертельная скорость. Испанец Пабло Аморос погиб на гонке GTI Trophy

Смертельная скорость. Испанец Пабло Аморос погиб на гонке GTI Trophy

Испанский автогонщик Пабло Аморос погиб в результате аварии во время гонки GTI Trophy на автодроме «Монтебланко» в Уэльве, сообщает Королевская испанская федерация автоспорта (RFEDA).

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