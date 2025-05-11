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Макрон прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной

Макрон прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал инициативу Москвы о прямых переговорах с Киевом. Как пишет AFP на своей странице в соцсети X, Макрон заявил, что предложение президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров с Украиной можно считать «первым шагом, но недостаточным».

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Этого макарона любителя старух надо послать на Х!
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13 час.
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