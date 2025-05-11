Макрон прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал инициативу Москвы о прямых переговорах с Киевом. Как пишет AFP на своей странице в соцсети X, Макрон заявил, что предложение президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров с Украиной можно считать «первым шагом, но недостаточным».