В Челябинской области начались назначения в обновленном правительстве

После утверждения главой правительства Челябинской области Ивана Куцевляка стартовала процедура переназначения ушедших в отставку — согласно технической процедуре — чиновников.
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