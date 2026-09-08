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В Челябинской области начались назначения в обновленном правительстве

После утверждения главой правительства Челябинской области Ивана Куцевляка стартовала процедура переназначения ушедших в отставку — согласно технической процедуре — чиновников.

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