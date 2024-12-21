Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Как Алиев вычислил в Грузии «уши Макрона»

Как Алиев вычислил в Грузии «уши Макрона»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что за событиями в Грузии стоит президент Франции Эммануэль Макрон.

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Комментарии
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владимир рябченко
После де Голля Франции не везло на лидера...
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15 час.
Silver Kont
А не хуй церемониться с либерастами, янукович цацкался и вот уже десять лет в России отсиживается.... Ввалить пидарасам по самое некуда, можно светошумовых гранат подкинуть в обмен на петарды, сразу пидарасов и блядей на площадях поуменьшится....
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15 час.
вд
валерий двойнишников
Нам тоже после Сталина.
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15 час.

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