Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что за событиями в Грузии стоит президент Франции Эммануэль Макрон.
Как Алиев вычислил в Грузии «уши Макрона»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
владимир рябченко
После де Голля Франции не везло на лидера...
Ответить
15 час.
Silver Kont
А не хуй церемониться с либерастами, янукович цацкался и вот уже десять лет в России отсиживается.... Ввалить пидарасам по самое некуда, можно светошумовых гранат подкинуть в обмен на петарды, сразу пидарасов и блядей на площадях поуменьшится....
Ответить
15 час.
вд
валерий двойнишников
Нам тоже после Сталина.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии