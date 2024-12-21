Как Алиев вычислил в Грузии «уши Макрона»

Silver Kont

А не хуй церемониться с либерастами, янукович цацкался и вот уже десять лет в России отсиживается.... Ввалить пидарасам по самое некуда, можно светошумовых гранат подкинуть в обмен на петарды, сразу пидарасов и блядей на площадях поуменьшится....