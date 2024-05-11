Россиянам объяснили, как докупить до 15 лет стажа для пенсии

Россияне, имеющие статус самозанятого, могут приобрести до 15 лет стажа для начисления пенсии, остальные категории граждан — до 7,5 лет, сообщил «Российской газете» депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.