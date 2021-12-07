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Во время онлайн-саммита президентов Вашингтон послал в Киев сигнал по “войне” с Москвой

Во время онлайн-саммита президентов Вашингтон послал в Киев сигнал по “войне” с Москвой

Во время онлайн-саммита президентов Вашингтон послал в Киев сигнал по “войне” с Москвой AlexCoderВо время онлайн-саммита президентов Вашингтон послал в Киев сигнал по “войне” с Москвой AlexCoder Штаты на славянский фронт воинов Пентагона не отправят, но денег дадут Еще не успела закончиться онлайн-встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, как из Вашингтона в Киев послали "сигнальчики" – Штаты не намерены направлять военнослужащих Пентагона на защиту Незалежной в случае "вторжения" РФ.

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