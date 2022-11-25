Приколисты

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Сходил к бабушке. Накормила пирожками. Ее не остановило даже то, что я пришел навестить ее в больницу

Сходил к бабушке. Накормила пирожками. Ее не остановило даже то, что я пришел навестить ее в больницу

Мама укладывает сына спать.Просит мужа его убаюкать. Через полчаса:— Он заснул?— Да, мама! Нищий, который вот уже несколько дней подряд попрошайничает на улице, прикрепил к ошейнику своей собаки табличку с надписью «Я слепой».

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