Сходил к бабушке. Накормила пирожками. Ее не остановило даже то, что я пришел навестить ее в больницу

Мама укладывает сына спать.Просит мужа его убаюкать. Через полчаса:— Он заснул?— Да, мама! Нищий, который вот уже несколько дней подряд попрошайничает на улице, прикрепил к ошейнику своей собаки табличку с надписью «Я слепой».
Популярные статьи
- Только россиянин понимает, что между "холодно" и "холодно, бля" лежит не менее 25-ти градусов цельсия
- И подруги, и сын отказались приютить у себя изнеженную красавицу Люську и путь у неё был один - в приют...
- В кофейне сидит за столом человек – без смартфона, без ноутбука, просто пьет кофе. Выглядит как психопат!
Свежие комментарии