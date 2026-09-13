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Царьград

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Двое погибли, шестеро - пострадали: В Нижнекамске снова беда. Ночная атак дронов на Россию - что известно

Двое погибли, шестеро - пострадали: В Нижнекамске снова беда. Ночная атак дронов на Россию - что известно

Минувшей ночью украинские дроны продолжили атаки на мирных людей и инфраструктуру в регионах России. К сожалению, не обошлось без жертв.

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