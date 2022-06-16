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Наши старики уходят от нас неразгаданными и нераскрытыми

Наши старики уходят от нас неразгаданными и нераскрытыми

 (с) Олег Батлук Мое восприятие «бабушек» долгое время было одноклеточным.  В лучшем проявлении бабушка — это такая Арина Родионовна, теплая печка, рядом с которой уютно засыпать в стужу.

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