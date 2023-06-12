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Помощник Кадырова Алаудинов высказал надежду на то, что в скором времени Марьинку под Донецком окончательно зачистят от ВСУ

Помощник Кадырова Алаудинов высказал надежду на то, что в скором времени Марьинку под Донецком окончательно зачистят от ВСУ

Апти Алаудинов, помощник чеченского лидера Рамзана Кадырова и командир спецназа «Ахмат», выразил надежду на то, что в скором времени населенный пункт Марьинка под Донецком будет окончательно зачищен от Вооруженных сил Украины.

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