Удачи на ЕГЭ! Эксперт дала 6 советов, как поддержать детей перед экзаменами

Как быстро летит время! Вот только малыш появился на свет, сделал первые шаги, вот он — первоклашка с огромным букетом, и уже выпускные экзамены… Эмоции переполняют и подросших детей, и родителей, ведь чадам предстоит первое по-настоящему серьезное испытание, от исхода которого может многое зависеть.
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