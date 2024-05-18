Удачи на ЕГЭ! Эксперт дала 6 советов, как поддержать детей перед экзаменами

Как быстро летит время! Вот только малыш появился на свет, сделал первые шаги, вот он — первоклашка с огромным букетом, и уже выпускные экзамены… Эмоции переполняют и подросших детей, и родителей, ведь чадам предстоит первое по-настоящему серьезное испытание, от исхода которого может многое зависеть.