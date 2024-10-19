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Сколько получают в Азербайджане? Зарплаты населения, пенсии стариков в 2024 году

Сколько получают в Азербайджане? Зарплаты населения, пенсии стариков в 2024 году

45K прочтений 27 сентября А вы знали, что Азербайджан — одна из первых в мире нефтедобывающих стран? Инновационная по меркам 19 века разработка месторождений черного золота (с использованием полноценных буровых скважин и парового двигателя) началась там в 1872 году.

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Комментарии
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Лев Добрый
Не надо путать хрень с пальцем. Азербайджан страна с тёплым климатом, поэтому расходы на всё гораздо ниже, продукты питания тоже дешёвые, получается, что расходы на всё гораздо меньше, чем у нас, соответственно условия жизни гораздо лучше, чем в России!👍😎🤠👈
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