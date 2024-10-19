Сколько получают в Азербайджане? Зарплаты населения, пенсии стариков в 2024 году

Лев Добрый

Не надо путать хрень с пальцем. Азербайджан страна с тёплым климатом, поэтому расходы на всё гораздо ниже, продукты питания тоже дешёвые, получается, что расходы на всё гораздо меньше, чем у нас, соответственно условия жизни гораздо лучше, чем в России!👍😎🤠👈