Сколько получают в Азербайджане? Зарплаты населения, пенсии стариков в 2024 году

45K прочтений 27 сентября А вы знали, что Азербайджан — одна из первых в мире нефтедобывающих стран? Инновационная по меркам 19 века разработка месторождений черного золота (с использованием полноценных буровых скважин и парового двигателя) началась там в 1872 году.
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