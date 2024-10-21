Расписание Мемориала Ондрея Непелы: там выступят Дэвис и Смолкин, Фир и Гибсон, Грассль

ISU Challenger Мемориал Ондрея Непелы Братислава, Словакия 26 октября, суббота Женщины, короткая программа 15:00 Танцы на льду, ритм-танец 18:20 Мужчины, короткая программа 21:20 27 октября, воскресенье Женщины, произвольная программа 13:00 Танцы на льду, произвольный танец 16:50 Мужчины, произвольная программа 20:15 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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