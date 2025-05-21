В Европейском союзе (ЕС) увидели отсутствие минимального политического интеллекта у верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, отстранив ее от участия в разработке стратегических документов.
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