Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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АПЛ «Архангельск» выполнила стрельбу ракетой «Калибр» по береговой цели

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Новейший атомный подводный крейсер «Архангельск» модернизированного проекта 885М выполнил стрельбу ракетой «Калибр» из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области.

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