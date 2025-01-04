Нижегородский Совет ветеранов подвёл итоги работы в 2024 году

Лидеры ветеранских организаций из разных округов региона приняли участие в работе пленума Нижегородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.
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