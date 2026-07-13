НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Эксперт Чеккарелли об отказе Леклера от настроек Хэмилтона: «Копирование – признание себя вторым номером»

Основатель Formula Medicine и эксперт по подготовке пилотов «Формулы-1» Риккардо Чеккарелли высказался о том, что гонщик « Феррари » Шарль Леклер, испытывавший трудности, не стал копировать настройки напарника Льюиса Хэмилтона перед победным Гран-при Великобритании .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии