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Американское импортозамещение

Американское импортозамещение

Global Look Press/Tpg/Keystone Press Agency Лет десять назад в Соединённых Государствах Америки выяснилось, что львиная доля микросхем для вооружения и боеприпасов сделана даже не на Тайване, фактически крышуемом СГА, а в материковой части Китая.

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