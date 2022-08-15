Американское импортозамещение

Global Look Press/Tpg/Keystone Press Agency Лет десять назад в Соединённых Государствах Америки выяснилось, что львиная доля микросхем для вооружения и боеприпасов сделана даже не на Тайване, фактически крышуемом СГА, а в материковой части Китая.
Global Look Press/Tpg/Keystone Press Agency Лет десять назад в Соединённых Государствах Америки выяснилось, что львиная доля микросхем для вооружения и боеприпасов сделана даже не на Тайване, фактически крышуемом СГА, а в материковой части Китая.
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