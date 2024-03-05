Маккиннон набрал 4 очка и догнал Кучерова в гонке бомбардиров

В регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» на своей площадке разгромил «Чикаго» — 5:0. Нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон набрал 4 (2+2) очка по системе гол+пас и догнал лучшего бомбардира НХЛ-2023/24 – российского форварда Никиту Кучерова, чья «Тампа» сегодня не играла.