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  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

Актуальные тенденции в агростраховании обсудили на круглом столе НСА

Актуальные тенденции в агростраховании обсудили на круглом столе НСА

Основные актуальные тенденции развития агрострахования в России, Белоруссии, Казахстане и других странах получили обсуждение на Международном круглом столе «Агрострахование – действенный механизм обеспечения финансовой стабильности АПК в условиях нарастающих климатических угроз», который организовал Национальный союз агростраховщиков 27 мая в рамках Юбилейной XX Международной конференции по страхованию (Russian Insurance Summit 2025) в Москве.

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