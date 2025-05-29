Актуальные тенденции в агростраховании обсудили на круглом столе НСА

Основные актуальные тенденции развития агрострахования в России, Белоруссии, Казахстане и других странах получили обсуждение на Международном круглом столе «Агрострахование – действенный механизм обеспечения финансовой стабильности АПК в условиях нарастающих климатических угроз», который организовал Национальный союз агростраховщиков 27 мая в рамках Юбилейной XX Международной конференции по страхованию (Russian Insurance Summit 2025) в Москве.