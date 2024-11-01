На Смоленщине социальные расходы регионального бюджета увеличат на 4,7 млрд. рублей

Василий Анохин: Социальная направленность бюджета – наш безусловный приоритет На заседании Смоленской областной Думы рассмотрели законопроект, направленный на дополнительное увеличение в 2025 году социальных расходов регионального бюджета в размере 4,7 миллиарда рублей.
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